Жители региона должны знать новый график отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Харьковской области.

График отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Харьковской области содержит информацию об основных аварийных и плановых мерах на домовых системах, сообщает Politeka.

Вода из кранов пропадет на нескольких улицах и в некоторых подъездах облцентра, а возобновление услуг запланировано с учетом устранения дефектов.

График отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Харьковской области указывает, что ряд ремонтов начался еще 4:07, то есть в пятницу, но завершение всех технических мероприятий состоится несколько позже.

К примеру, на улице Москалевской, 5, в первом подъезде, продолжаются аварийные работы из-за проблем с перекрытием квартир 120-124, поэтому горячая поставка отсутствует по стояку в квартирах с номерами от 112 до 144. Завершить планируют не ранее 11.07.

Не менее сложная ситуация на бульваре Ивана Каркача, 77, где уже приступили к плановым работам из-за дефекта внутридомовой системы горячего водоснабжения. Здесь отключен стояк по квартире 82, и ремонт затянется до конца месяца.

Понятно, что для жителей это неприятное испытание, но именно такие профилактические работы обеспечивают безопасность и стабильность предоставления услуг в будущем.

Также есть сообщения о сложностях на Непокоренных, 12, где из-за дефекта внутридомовой системы, жильцы квартир со 190 по 236 не смогут принять теплый душ. Здесь доступ у коммунальщиков ограничен, и ремонт продлится не менее до середины месяца.

Кроме того, график отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Харьковской области будет касаться и Салтовского шоссе, 256.

Там уже ведутся работы по устранению дефектов, из-за чего горячее водоснабжение отсутствует в домах с номерами от 432 до 478. Восстановление планируется на 31.07, поэтому людям придется терпеть неудобства длительное время.

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