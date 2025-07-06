Графік відключення світла на тиждень 7-13 липня в Чернігівській області оприлюднила Березнянська селищна рада та Остерська громада, повідомляє Politeka.

Відключення електропостачання заплановані у кількох населених пунктах у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на повітряних лініях електропередачі. Роботи триватимуть у період з 7 по 15 липня 2025 року включно.

Так, у Гусавці (Остерська громада, Чернігівський район) електроенергію відключать 7 числа з 09:00 до 19:00. У Березній світло буде відсутнє на вул. Чернігівській, 2Е — у періоди з 9 по 11 липня (з 07:00 до 21:00), а також з 11 по 15 число (в різні години — від 07:00 до 20:00).

Окремо плануються масштабні відключення в селі КрихАїв. Світла не буде на вулицях Лесі Українки (будинки №95–122), Лиса Гора (№1–15, з літерами), Набережна (від №1 до №20А включно) та Рожок (№1–12 з літерами). Роботи на цій території заплановані з 11 по 15 число у денний час.

Місцева влада просить мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і заздалегідь підготуватися: зарядити електронні пристрої, подбати про запас води й спланувати побутові справи.

Графік відключення світла на тиждень 7-13 липня в Чернігівській області допоможе жителям своєчасно зорієнтуватися й уникнути несподіваних ситуацій.

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