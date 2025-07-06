График отключения света в неделю 7-13 июля в Черниговской области поможет жителям своевременно сориентироваться и избежать неожиданных ситуаций.

График отключения света на неделю 7-13 июля в Черниговской области обнародовал Березнянский поселковый совет и Остерское общество, сообщает Politeka.

Отключения электроснабжения запланированы в нескольких населённых пунктах в связи с проведением ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи. Работы продлятся в период с 7 по 15 июля 2025 года включительно.

Так, в Гусовке (Остерское общество, Черниговский район) электроэнергию отключат 7 числа с 09:00 до 19:00. В Березне свет будет отсутствовать на ул. Черниговской, 2Е - в периоды с 9 по 11 июля (с 07:00 до 21:00), а также с 11 по 15 число (в разные часы - с 07:00 до 20:00).

Отдельно планируются масштабные отключения в селе КрихАев. Света не будет на улицах Леси Украинки (дома №95–122), Лысая Гора (№1–15, с буквами), Набережная (от №1 до №20А включительно) и Рожок (№1–12 с буквами). Работы на этой территории запланированы с 11 по 15 число в дневное время.

Местные власти просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться: зарядить электронные устройства, позаботиться о запасе воды и спланировать бытовые дела.

График отключения света в неделю 7-13 июля в Черниговской области поможет жителям своевременно сориентироваться и избежать неожиданных ситуаций.

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