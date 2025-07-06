На наступному тижні – з 7 по 13 липня 2025 року – в Полтавській області у звʼязку з технічним обслуговуванням систем будуть застосовуватися графіки відключення газу.

"Полтаваоблгаз" попереджає, що на наступному тижні, з 7 по 13 липня 2025 року, в області заплановано локальні графіки відключення газу, пише Politeka.

Зокрема в межах Скороходівської селищної територіальної громади в Полтавській області в цей період проводитисуться роботи з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання в деяких багатоквартирних будинках.

Спеціалісти попереджають, що графіки відключення газу діятимуть у вівторок, 8 липня, в селі Петрівка в будинку по вулиці Привокзальна, 1, а також у селищі Скороходове за такими адресами:

вул. Магістральна, 1;

вулиця Софіївська, будинки 69 та 77;

вул. Травнева, 1А.

Як повідомляє Politeka, в цих будинках тимчасово буде припинено розподіл природного газу, і триватимуть ці обмеження до закінчення запланованих робіт.

Важливо: власникам, балансоутримувачам або орендарям будинків для відновлення подачі блакитного палива необхідно діяти у відповідності до Правил безпеки систем газопостачання та за необхідності надати спеціалістам доступ до тих приміщень, де розташовано відповідні мережі та прилади.

Крім того, в Полтавській області на наступному тижні також діятимуть графіки відключення світла. Зокрема 9 липня без електроенергії приблизно з 8:00 до 16:00 залишиться частина мешканців населених пунктів Скороходове, Филенкове, Петрівка, Семʼянівка, Підгірне, Никонорівка, Лозуватка, Таверівка, Винники та ін.

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