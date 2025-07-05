Нова квитанція за газ в Києві не є додатковою послугою, а обов’язковою умовою безпечного функціонування будинку.

Нова квитанція за газ в Києві почала надходити споживачам багатоквартирних будинків, повідомляє Politeka.

Важливо розуміти, що цей рахунок не пов’язаний зі споживанням газу, а стосується оплати технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. У компанії «Газмережі» пояснили, що це обов’язковий етап, передбачений вимогами Міністерства енергетики України, який забезпечує безпеку жителів будинку.

Технічний огляд включає перевірку трубопроводів, діагностику з’єднань, виявлення та усунення витоків газу, а також оновлення арматури й інших елементів системи. За даними газовиків, під час перевірок, проведених у 2025 році більш ніж у 1000 багатоповерхівках, у кожному будинку було виявлено щонайменше 10 витоків газу. Це підтверджує важливість регулярного обслуговування.

Оплату рахунку за планову перевірку можна здійснити кількома зручними способами: за банківськими реквізитами в квитанції, через QR-код, у відділеннях «Укрпошти», через онлайн-банкінг, наприклад «Приват24», або безпосередньо в будь-якому банку.

Важливо пам’ятати, що нова квитанція за газ в Києві не є додатковою послугою, а обов’язковою умовою безпечного функціонування будинку.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж проводиться не лише в столиці, а й у всіх регіонах України. Газмережі радять не ігнорувати нову квитанцію, адже від цього залежить безпека вашої оселі.

До слова, в Київській області запровадили графік відключення газу. Стосується це населеного пункту Миронівка, де проводитиметься технічне обслуговування газових мереж.

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