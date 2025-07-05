Новая квитанция за газ в Киеве не является дополнительной услугой, а обязательным условием безопасного функционирования дома.

Новая квитанция за газ в Киеве начала поступать потребителям в многоквартирные дома, сообщает Politeka.

Важно понимать, что этот счет не связан с потреблением газа, а касается оплаты технического обслуживания внутридомовых газовых сетей. В компании «Газсети» объяснили, что это обязательный этап, предусмотренный требованиями Министерства энергетики Украины, обеспечивающий безопасность жильцов дома.

Технический осмотр включает проверку трубопроводов, диагностику соединений, обнаружение и устранение утечек газа, а также обновление арматуры и других элементов системы. По данным газовиков, в ходе проверок, проведенных в 2025 году более чем в 1000 многоэтажках, в каждом доме было обнаружено по меньшей мере 10 утечек газа. Это подтверждает важность регулярного обслуживания.

Оплату счета за плановую проверку можно произвести несколькими удобными способами: по банковским реквизитам в квитанции, через QR-код, в отделениях «Укрпочты», через онлайн-банкинг, например «Приват24», или непосредственно в любом банке.

Важно помнить, что новая квитанция за газ в Киеве не является дополнительной услугой, а обязательным условием безопасного функционирования дома.

Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей производится не только в столице, но и во всех регионах Украины. Газсети советуют не игнорировать новую квитанцию, ведь от этого зависит безопасность вашего дома.

К слову, в Киевской области был введен график отключения газа. Это касается населенного пункта Мироновка, где будет проводиться техническое обслуживание газовых сетей.

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