На следующей неделе – с 7 по 13 июля 2025 года – в Полтавской области в связи с техническим обслуживанием систем будут применяться графики отключения газа.

"Полтаваоблгаз" предупреждает, что на следующей неделе, с 7 по 13 июля 2025 года, в области запланированы локальные графики отключения газа, пишет Politeka.

В частности, в пределах Скороходовской поселковой территориальной общины в Полтавской области в этот период проводятся работы по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения в некоторых многоквартирных домах.

Специалисты предупреждают, что графики отключения газа будут действовать во вторник, 8 июля, в селе Петровка в доме по улице Привокзальная, 1, а также в поселке Скороходово по следующим адресам:

ул. Магистральная, 1;

улица Софиевская, дома 69 и 77;

ул. Майская, 1А.

Как сообщает Politeka, в этих домах временно будет прекращено распределение природного газа, и эти ограничения будут продолжаться до окончания запланированных работ.

Важно: владельцам, балансодержателям или арендаторам домов для восстановления подачи голубого топлива необходимо действовать в соответствии с Правилами безопасности систем газоснабжения и при необходимости предоставить специалистам доступ в те помещения, где расположены соответствующие сети и приборы.

Кроме того, в Полтавской области на следующей неделе будут действовать графики отключения света. В частности, 9 июля без электроэнергии примерно с 8:00 до 16:00 останется часть жителей населенных пунктов Скороходово, Филенково, Петриковка, Семьяновка, Подгорное, Никоновровка, Лозоватка, Таверовка, Винники и другие.

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