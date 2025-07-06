Побачити повний графік відключення світла на тиждень 7–13 липня в Полтавській області можна на офіційних ресурсах.

Графік відключення світла на тиждень 7–13 липня в Полтавській області буде застосовано через планові роботи у Скороходівській громаді, повідомляє Politeka.

Скороходівська селищна рада інформує про тимчасові відключення електроенергії 7 та 9 липня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт АТ «Полтаваобленерго». Графік відключення світла на тиждень 7–13 липня в Полтавській області охоплює десятки вулиць у населених пунктах громади.

7 числа з 08:00 до 17:00 (інколи — до 20:00) триватимуть планові роботи. У с. Филенкове знеструмлення торкнуться вулиць Садової та Центральної.

У селах Лозуватка, Таверівка, Майдан, смт Чутове й Скороходове без світла можуть залишитись вулиці Миру, Центральна, Харківська, Лугова, Шевченка, Садова тощо. Також роботи відбудуться у с. Никонорівка, Коханівка, Підгірне, Петрівка, Бреусівка, Винники, Кащівка та Андрійки. Причини: капремонти, підключення споживачів, усунення дефектів, розчищення трас ПЛ.

9 числа з 08:00 до 17:00 можливі повторні знеструмлення в селах Филенкове, Петрівка, Підгірне, Сем’янівка, Майдан, Таверівка, Лозуватка, Никонорівка, а також у смт Скороходове (вулиці Стрілецька, Гоголя, Магістральна та інші).

Споживачів просять заздалегідь зарядити пристрої та врахувати зміни у побуті. Варто подбати наперед про всі справи, які пов'язан з наявністю електроенергії.

Щоб побачити повний графік відключення світла на тиждень 7–13 липня в Полтавській області варто регулярно слідкувати за офіційними повідомленнями на сайті громади або АТ «Полтаваобленерго».

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