Робота для переселенців у Полтаві залишається однією з найактуальніших тем для багатьох, хто шукає можливість забезпечити себе та родину в нових обставинах.

Робота для переселенців у Полтаві дозволяє не лише отримувати пристойну оплату, а й відчувати підтримку роботодавців у складний час, повідомляє Politeka.

На сайті Work.ua є кілька перспективних вакансій. Серед них є робота для переселенців у Полтаві водієм та продавцем-консультантом.

Почнемо з вакансії водія в компанії TAXI838. Тут пропонують зарплату від 30 000 гривень, а умови максимально комфортні для працівника. Автомобіль не треба ні з ким ділити і можна залишати біля свого дому.

Усе технічне обслуговування і ремонт покриває компанія. Крім того, є супровід від досвідченого логіста, який допомагає з організацією поїздок. Особливо цінують порядність, пунктуальність та знання міських районів.

Ще один варіант, де пропонують роботу для переселенців у Полтаві, це продавець-консультант у Vodafone Retail Україна. Тут пропонують офіційне працевлаштування, гнучкий графік і соціальні гарантії. Обіцяють платити від 22 до 30 тисяч.

Працівники отримують медичне страхування, оплачувану відпустку, а також пільговий зв’язок для себе і близьких. Якщо ви любите технології і хочете розвиватися, це хороший шанс. Тут можна легко впливати на свій дохід, адже є бонуси і система винагород.

Крім того, підприємство «Алкогрупа плюс» шукає водіїв категорії С і С1 з оплатою від 26 000 до 32 000. Тут піклуються про працівників, пропонують житло для іногородніх, забезпечують спецодягом і навіть організовують харчування та розвезення по місту.

Графік п’ятиденний, є оплачувані відпустки і лікарняні. Компанія готова навчати людей без досвіду і цінує відповідальність та дисциплінованість.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.