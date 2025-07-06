Увидеть полный график отключения света на неделю 7–13 июля в Полтавской области можно на официальных ресурсах.

График отключения света на неделю 7–13 июля в Полтавской области будет применен из-за плановых работ в Скороходовской общине, сообщает Politeka.

Скороходовский поселковый совет информирует о временных отключениях электроэнергии 7 и 9 июля в связи с проведением ремонтных работ АО «Полтаваоблэнерго». График отключения света в неделю 7–13 июля в Полтавской области охватывает десятки улиц в населенных пунктах общества.

7 числа с 08:00 до 17:00 (иногда - до 20:00) будут продолжаться плановые работы. В с. Фильонное обесточивания коснутся улиц Садовой и Центральной.

В селах Лозоватка, Таверовка, Майдан, пгт Чутово и Скороходово без света могут остаться улицы Мира, Центральная, Харьковская, Луговая, Шевченко, Садовая и т.д. Также работы пройдут в с. Никоновка, Кохановка, Подгорное, Петровка, Бреусовка, Винники, Кащевка и Андрюши. Причины: капремонты, подключение потребителей, устранение дефектов, расчистка трасс ВЛ.

9 числа с 08:00 до 17:00 возможны повторные обесточивания в селах Филенково, Петровка, Подгорное, Семьяновка, Майдан, Таверовка, Лозоватка, Никоновировка, а также в пгт Скороходово (улицы Стрелецкая, Гоголя, Магистральная и другие).

Местных потребителей также просят заранее зарядить устройства и учесть изменения в обиходе. Следует позаботиться обо всех делах, связанных с наличием электроэнергии.

Чтобы увидеть полный график отключения света на неделю 7–13 июля в Полтавской области, следует регулярно следить за официальными сообщениями на сайте общества или АО «Полтаваоблэнерго».

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