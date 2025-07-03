Графіки відключення світла у Запорізькій області розроблені з метою забезпечення безперебійного та якісного електропостачання в майбутньому.

Графіки відключення світла у Запорізькій області введуть через планові роботи 4 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

У Запорізькій області 4 липня 2025 року з 09:00 до 16:00 заплановані планові ремонтні роботи електрообладнання, через що буде тимчасово припинено електропостачання у кількох населених пунктах.

У селі Лежине без світла залишаться жителі за адресами: вулиця Залізнична (будинки №15, 17, 19, 21, 23, 23а, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 20, 22, 22а, 22б, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 56, 58, 58а, 60, 61, 62, 63, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7, 9а, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 2г, 2в, 2б, 2а, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18).

А також: Козацька (будинки №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1а, 1б, 2, 4а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16), Козача (№23, 35, 27, 29, 31, 33а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 20, 20а, 24а, 24, 28, 30, 32, 34, 46, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58), Культурна, Мирна, Полева, Привокзальна, Садова, Степова, Центральна і Шевченка.

Окрім того, у селі Долинське у цей же час буде проведено ремонт електрообладнання на вулиці Центральній (будинки №42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 62/1, 62/2, 40, 45, 47а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 79, 81, 85, 87).

Графіки відключення світла у Запорізькій області розроблені з метою забезпечення безперебійного та якісного електропостачання в майбутньому. Мешканців просять врахувати цю інформацію та заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей. Дякуємо за розуміння.

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