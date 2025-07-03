Графики отключения света в Запорожской области разработаны для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения в будущем.

Графики отключения света в Запорожской области будут введены из-за плановых работ 4 июля 2025 года, сообщает Politeka.

В Запорожской области 4 июля 2025 с 09:00 до 16:00 запланированы плановые ремонтные работы электрооборудования, из-за чего будет временно прекращено электроснабжение в нескольких населенных пунктах.

В селе Лежине без света останутся жители по адресам: улица Железнодорожная (дома №15, 17, 19, 21, 23, 23а, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 45, 45 55а, 57, 59, 20, 22, 22а, 22б, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46 56, 58, 58а, 60, 61, 62, 63, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7, 9а, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 2г, 2в, 2б, 2а, 2а 12, 14, 16, 18).

А также: Казацкая (дома №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1а, 1б, 2, 4а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16), Казачья (№2, 33а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 20, 20а, 24а, 3 46, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58), Культурная, Мирная, Полевая, Привокзальная, Садовая, Степная, Центральная и Шевченко.

Кроме того, в селе Долинское в это же время будет проведен ремонт электрооборудования на улице Центральной (дома №42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 62/1, 62/2, 40, 45, 45, 45, 45 57, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 79, 81, 85, 87).

Графики отключения света в Запорожской области разработаны для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения в будущем. Жителей просят учесть эту информацию и заранее подготовиться к временным неудобствам. Спасибо за понимание.

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