Жителям варто за можливості спланувати свою діяльність з урахуванням графіків відключення світла у Полтавській області.

АТ «Полтаваобленерго» повідомляє про графік відключення світла у Полтавській області, передає Politeka.

Згідно з офіційними графіками відключення світла у Полтавській області, роботи будуть проводитися у два етапи: 4 липня та 5 липня 2025 року.

4 липня з 08:00 до 20:00 у межах Скороходівської громади на підстанції КТП-72 у селі Підгірне відбудуться капітальні ремонтні роботи на електромережах. Через це буде тимчасово припинено електропостачання на вулицях Зелена (будинки №1, 3, 5, 7) та Шевченка (будинки №63, 80, 84, 92, 94).

Одночасно, з 08:00 до 16:00 у смт Скороходове на лінії ПЛ-0,4 кВ КТП-370 (лінія 2) проводитимуть розчищення повітряних ліній, що призведе до тимчасових відключень світла на вулицях Стрілець (будинки №1-18, з пропусками) та Стрілецька (будинки №3А, 6, 7, 10, 13, 14, 18).

5 липня заплановані масштабні ремонтні роботи на підстанції 34571 ПС Бреусівка 35/10, через що з 08:00 до 20:00 електропостачання буде тимчасово призупинене у кількох селах і навколишніх вулицях. Серед них:

село Андрійки: вулиці Заярська, Кооперативний провулок, Космонавтів, Луговий провулок, Миру, Новоселів, Садова;

село Бреусівка: Будівничий провулок, Бузковий провулок, Вишнева, Затишна, Козацький, Молодіжна, Незалежності, Нова, Олеся Гончара, Перемоги, Південний, Садовий, Степова, Церковна;

Причина знеструмлень — виконання робіт із технічного обслуговування та модернізації електромереж, необхідних для забезпечення надійності та безпеки електропостачання у регіоні.

Мешканцям варто заздалегідь підготуватися до можливих незручностей, зокрема зарядити мобільні пристрої, підготувати запас свічок або ліхтариків, та за можливості спланувати свою діяльність з урахуванням графіків відключення світла у Полтавській області.

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