Жителям следует по возможности спланировать свою деятельность с учетом графиков отключения света в Полтавской области.

АО "Полтаваоблэнерго" сообщает о графике отключения света в Полтавской области, передает Politeka.

Согласно официальным графикам отключения света в Полтавской области работы будут проводиться в два этапа: 4 июля и 5 июля 2025 года.

4 июля с 08:00 до 20:00 в пределах Скороходовской общины на подстанции КТП-72 в селе Подгорное пройдут капитальные ремонтные работы на электросетях. Поэтому будет временно прекращено электроснабжение на улицах Зелена (дома №1, 3, 5, 7) и Шевченко (дома №63, 80, 84, 92, 94).

Одновременно, с 08:00 до 16:00 в пгт Скороходово на линии ВЛ-0,4 кВ КТП-370 (линия 2) будут производить расчистку воздушных линий, что приведет к временным отключениям света на улицах Стрелец (дома №1-18, с пропусками) и Стрилецка, 13, 14, 18).

5 июля запланированы масштабные ремонтные работы на подстанции 34571 ПС Бреусовка 35/10, из-за чего с 08:00 до 20:00 электроснабжение будет временно приостановлено в нескольких селах и окрестных улицах.

село Андрюши: улицы Заярская, Кооперативный переулок, Космонавтов, Луговой переулок, Мира, Новоселов, Садовая;

село Бреусовка: Строительный переулок, Сиреневый переулок, Вишневая, Уютная, Казацкая, Молодежная, Независимости, Новая, Олеся Гончара, Победы, Южный, Садовый, Степная, Церковная;

Причина обесточивания — выполнение работ по техническому обслуживанию и модернизации электросетей, необходимых для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения в регионе.

Жителям следует заранее подготовиться к возможным неудобствам, в частности, зарядить мобильные устройства, подготовить запас свечей или фонариков, и по возможности спланировать свою деятельность с учетом графиков отключения света в Полтавской области.

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