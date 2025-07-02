Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на неопалювальний сезон були продовжені автоматично, проте частині українців доведеться звертатись до ПФУ з новою заявою, повідомляє Politeka.net.

Від травня офіційно стартував неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня.

Цей період традиційно супроводжується оновленням порядку нарахування cубсидії для пенсіонерів у Полтавській області на оплату житлово-комунальних послуг.

Для більшості громадян, які вже отримували її в попередній опалювальний період, жодних додаткових дій не потрібно — перепризначення відбулося автоматично. Тобто якщо ви раніше отримували допомогу на оплату комуналки, вона була подовжена на новий період без подачі повторної заяви.

Водночас упродовж травня і червня діяло особливе правило: усі громадяни, які вперше зверталися за субсидією до 30 червня включно, отримували її на весь неопалювальний сезон — від початку травня до кінця вересня. Однак, якщо заява подається вже в липні, то субсидія для пенсіонерів у Полтавській області почне діяти не з початку сезону, а лише з дати фактичного звернення.

Подати документи на призначення можна зручно кількома способами:

онлайн через портал Пенсійного фонду України, мобільний застосунок ПФУ або платформу «Дія»;

особисто звернувшись до територіальних підрозділів Пенсійного фонду, Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) або органів місцевого самоврядування.

При цьому важливо пам’ятати, що отримувачі мають обов’язок повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни у складі родини або майновому стані її членів. Це слід зробити не пізніше ніж за 30 днів після настання змін. Невиконання цього обов’язку може призвести до втрати права на допомогу або необхідності повернення отриманих коштів.

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