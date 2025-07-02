Субсидии для пенсионеров в Полтавской области на неотапливаемый сезон были продлены автоматически, однако части украинцев придется обращаться в ПФУ с новым заявлением, сообщает Politeka.net.

С мая официально стартовал неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября.

Этот период традиционно сопровождается обновлением порядка начисления субсидии для пенсионеров в Полтавской области на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для большинства граждан, уже получавших ее в предыдущий отопительный период, никаких дополнительных действий не требуется — переназначение произошло автоматически. То есть если вы раньше получали пособие на оплату коммуналки, оно было продлено на новый период без подачи повторного заявления.

В то же время, в течение мая и июня действовало особое правило: все граждане, впервые обращавшиеся за субсидией до 30 июня включительно, получали ее на весь неотапливаемый сезон — с начала мая до конца сентября. Однако если заявление подается уже в июле, то субсидия для пенсионеров в Полтавской области начнет действовать не с начала сезона, а только с даты фактического обращения.

Подать документы на назначение можно удобно несколькими способами:

онлайн через портал Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение ПФУ или платформу «Дія»;

лично обратившись в территориальные подразделения Пенсионного фонда, Центров предоставления административных услуг (ЦНАПов) или органам местного самоуправления.

При этом важно помнить, что получатели обязаны уведомлять Пенсионный фонд о любых изменениях в составе семьи или имущественном состоянии ее членов. Это следует сделать не позднее чем через 30 дней после наступления изменений. Невыполнение этой обязанности может привести к потере права на помощь или необходимости возврата полученных средств.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.