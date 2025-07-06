Робота для пенсіонерів в Україні є вже не рідкістю, а реальною тенденцією.

Робота для пенсіонерів в Україні стає дедалі доступнішою, адже дедалі більше компаній у різних регіонах відкрито запрошують людей поважного віку на роботу, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі актуальні одразу кілька пропозицій. Мережа «Пан Маркет» шукає продавця-касира в Шевченківському районі. Зарплата — від 15 000 грн, графік — 4/2 або 3/2. Прийом товару, касове обслуговування, чистота — основні обов’язки. До команди охоче беруть і пенсіонерів.

Також автопарк G Car запрошує водіїв категорії B. Умови — до 65% із каси, без застави, з можливістю викупу авто за 1 гривню. Машини нові, працювати можна за зручним графіком. Ідеально підходить для осіб пенсійного віку із досвідом водіння.

Пекар з досвідом понад 5 років потрібен ФОП Король І.В. — можлива часткова зайнятість. Гарантують стабільність та гідну оплату.

У Миколаєві Ukr Leg Prom шукає швачок із зарплатою 25 000–40 000 гривень, щотижневою оплатою і зручним графіком (8:00–17:00). Компанія цінує якість і точність — чудова вакансія для жінок із навичками шиття.

Не менш цікава позиція — завідувач господарства у ТК «Ірбіс» (мережа «Апельсин»), з оплатою 20 000 гривень. Обов’язки — догляд за приміщеннями, дрібний ремонт, водійські права — бажані.

ТОВ «Ника+7» у селі Святомиколаївка пропонує пенсіонерам роботу вантажником. Заробітна плата — від 17 000 гривень, досвід не обов’язковий, головне — працьовитість і бажання вчитись.

В Одесі Master Service шукає водіїв-кур’єрів з власним авто. Зарплата — 25 000 грн + компенсація витрат. Касир у ТК «Нове місто» отримає 15 000 грн із графіком з 9:00 до 16:00. Delivery-Auto пропонує 21 000 грн на посаді адміністратора складу.

Робота для пенсіонерів в Україні — це вже не рідкість, а реальна тенденція. Гідна оплата, повага до досвіду, стабільні умови — це шанс залишатися в строю та відчувати свою значимість у суспільстві.

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