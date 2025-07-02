Водії повинні враховувати ці обмеження руху транспорту у Вінницькій області, плануючи свої маршрути, щоб уникнути штрафів та затримок.

Обмеження руху транспорту у Вінницькій області вводяться в період літньої спеки для захисту дорожнього покриття від пошкоджень через високі температури, повідомляє Politeka.

Це щорічна практика, яка допомагає зберегти якість доріг і запобігти їх передчасному руйнуванню.

Заборона руху вантажівок діє при температурі повітря вище +28°C у денний час — з 09:00 до 20:00. Вона поширюється на транспортні засоби з фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн. Такі обмеження дозволяють уникнути додаткового навантаження на дорожнє покриття, яке в спеку стає особливо вразливим.

Для водіїв створені спеціальні майданчики для відстою, де можна перечекати заборонений період. Ці стоянки облаштовані в смугах відведення автошляхів або поблизу об’єктів дорожнього сервісу. GPS-координати таких місць можна знайти на офіційному сайті Служби відновлення доріг у Вінницькій області у розділі «Водіям та перевізникам».

На дорогах державного значення першої та другої категорії встановлюють заборонні знаки і інформаційні панно, які попереджають водіїв про дію заборон. Це допомагає уникнути непорозумінь та підвищує безпеку.

Водночас від обмежень звільняється транспорт, що виконує спеціальні завдання: ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти, живих тварин або птицю, а також доставляє військові вантажі, товари подвійного призначення або майно для потреб оборони.

Водії вантажівок повинні враховувати ці обмеження руху транспорту у Вінницькій області, плануючи свої маршрути, щоб уникнути штрафів та затримок. Дотримання правил допоможе зберегти дорожнє покриття та сприятиме безпеці всіх учасників руху в літній період.

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