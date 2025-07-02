Водители должны учитывать эти ограничения движения транспорта в Винницкой области, планируя свои маршруты во избежание штрафов и задержек.

Ограничения движения транспорта в Винницкой области вводятся в период летнего зноя для защиты дорожного покрытия от повреждений из-за высоких температур, сообщает Politeka.

Это ежегодная практика, которая помогает сохранить качество дорог и предотвратить их преждевременное разрушение.

Запрет движения грузовиков действует при температуре воздуха выше +28°C в дневное время - с 09:00 до 20:00. Она распространяется на транспортные средства с фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн. Такие ограничения позволяют избежать дополнительной нагрузки на дорожное покрытие, которое в жару становится особенно уязвимым.

Для водителей созданы специальные площадки для отстоя, где можно переждать запретный период. Эти стоянки обустроены в полосах отвода дорог или вблизи объектов дорожного сервиса. GPS-координаты таких мест можно найти на официальном сайте Службы восстановления дорог в Винницкой области в разделе «Водителям и перевозчикам».

На дорогах государственного значения первой и второй категории устанавливают запретительные знаки и информационные панно, предупреждающие водителей о запрете. Это помогает избежать недоразумений и повышает безопасность.

В то же время, от ограничений освобождается транспорт, выполняющий специальные задачи: ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, перевозит опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живых животных или птицу, а также доставляет военные грузы, товары двойного назначения или имущество для нужд обороны.

Водители грузовиков должны учитывать эти ограничения движения транспорта в Винницкой области, планируя свои маршруты во избежание штрафов и задержек. Соблюдение правил поможет сохранить дорожное покрытие и будет способствовать безопасности всех участников движения в летний период.

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