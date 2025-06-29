У Вінниці та області на кінець червня-початок липня 2025 року обленерго запроваджує нові графіки відключення світла.

АТ "Вінницяобленерго" попереджає про нові графіки відключення світла в області на наступному тижні – з 30 червня по 6 липня 2025 року, пише Politeka.

Повідомляється, що в понеділок, 30 червня, без електроенергії орієнтовно з 9:00 д 17:00 залишаться мешканці багатьох будинків у Вінниці – повний список адрес можна знайти на сайті обленерго.

Крім того, в понеділок графіки відключення світла також частково діятимуть у таких населених пунктах області: Стрижавка, Дорожне, Сосонка, Славне, Десна, Кусиківці, Шевченкове, Слобідка, Іваньки, Щаслива, лугова, Павлівка, Вязовиця, Іллінці, Жорнище, Дашів, Погребище, Гайсин, Бершадь, Глинське, Пятківка, Хмарівка, Мякохід, Тростянець, Оляниця, Капустяни, Красногірка, Нова Ободівка та ін. Знеструмлення так само триватимуть із 9 до 17 години.

Планові відключення світла у Вінниці та області триватимуть і на початку липня. У облцентрі часткові знеструмлення відбуватимуться також із 1 по 5 по число, повідомляє Politeka. В інших населених пунктах регіону так само – за актуальною інформацією стежте на офіційних сторінках обленерго.

Відзначимо, загалом ситуація в українській енергомережі зараз стабілізувалася. В "Укренерго" просять українців за можливості використовувати потужні електроприлади в період із 10:00 до 18:00, коли найпродуктивніше працюють сонячні електростанції.

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