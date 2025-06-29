В Виннице и области на конец июня-начало июля 2025 года облэнерго вводит новые графики отключения света.

АО "Винницаоблэнерго" предупреждает о новых графиках отключения света в области на следующей неделе – с 30 июня по 6 июля 2025 года, пишет Politeka.

Сообщается, что в понедельник, 30 июня, без электроэнергии ориентировочно с 9:00 до 17:00 останутся жители многих домов в Виннице – полный список адресов можно найти на сайте облэнерго.

Кроме того, в понедельник графики отключения света также будут частично действовать в таких населенных пунктах области: Стрижавка, Дорожное, Сосонка, Славное, Десна, Кусиковцы, Шевченково, Слободка, Иваньки, Счастливая, Луговая, Павловка, Вязовица, Ильинцы, Жорнище, Погребище, Гайсин, Бершадь, Глинское, Пятковка, Хмаровка, Мякоход, Тростянец, Оляница, Капустяны, Красногорка, Новая Ободовка и т.д. Обесточения так же будут продолжаться с 9 до 17 часов.

Плановые отключения света в Виннице и области будут продолжаться и в начале июля. В облцентре частичные обесточения будут также происходить с 1 по 5 по число, сообщает Politeka. В других населенных пунктах региона также – за актуальной информацией следите на официальных страницах облэнерго.

Отметим, что в целом ситуация в украинской энергосети сейчас стабилизировалась. В "Укрэнерго" просят украинцев по возможности использовать мощные электроприборы в период с 10:00 до 18:00, когда производительнее всего работают солнечные электростанции.

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