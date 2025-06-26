Графік відключення світла у Черкаській області формується з урахуванням технічного стану електромереж та потреб у проведенні ремонтно-профілактичних робіт.

У рамках графіка відключення світла у Черкаській області, Кам’янський РЕМ повідомляє жителів міста Кам’янка про проведення планових робіт на електромережах, повідомляє Politeka.

Роботи триватимуть у кілька етапів — з 27 червня по 1 липня 2025 року, охоплюючи різні вулиці міста.

27 червня 2025 року з 08:00 до 15:00 електроенергії не буде на вулицях:

Володимира Івасюка (буд. №1–64),

Захисників України (буд. №1–11, 41, 43, 47–72),

1-й пров. Нескореної нації ,

також знеструмлено Будинок рад та Будинок творчості.

30 червня 2025 року з 08:00 до 15:00 планується відключення на вул.:

Миколи Лисенка (буд. №2–72),

Перемоги (буд. №79–91),

Данила Кононенка (буд. №1–44),

Володимира Івасюка (повторно, №1–64),

Олександра Весняного (буд. №3–36).

1 липня 2025 року знеструмлення буде розділено на дві частини:

з 08:00 до 12:00 — вулиця Черкаська ,

з 13:00 до 16:00 — вулиця Садова.

Причиною відключень є регламентні роботи на мережах, які проводяться з метою модернізації та забезпечення стабільної подачі електроенергії в майбутньому. Мешканцям варто заздалегідь підготуватися, особливо тим, хто залежить від електроприладів у роботі, лікуванні чи догляді за дітьми та літніми людьми.

Також закликаємо мешканців допомогти поширити цю інформацію серед сусідів та особливо серед людей похилого віку, які можуть не мати доступу до інтернету чи соцмереж. У разі необхідності додаткову інформацію можна отримати безпосередньо у Кам’янському РЕМі.

Графік відключення світла у Черкаській області формується з урахуванням технічного стану електромереж.

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