Графіки відключення світла на тиждень 23-29 червня у Черкаській області є тимчасовими заходами для проведення технічних робіт.

Шполянська філія ПАТ «Черкасиобленерго» повідомляє про графіки відключення світла на тиждень 23-29 червня у Черкаській області, передає Politeka.

23 червня з 08:00 до 17:00 світла не буде в селі Лебедин на вул. Лісна та Садова, а також у селі Топільна (господарство). Наступного дня, 24 червня, відключення торкнуться вулиць Гоголя та Лісна у Лебедині.

Та у місті Шпола — вулиць Добровольців, Каландирця, Степана Бена, Короленка, Шевченка, Рильського, Дар’ївської, Дніпровської, Лебединської та Європейської. Окрім цього, електропостачання буде припинено у селах Сигнаївка (вул. Шевченка), Васильків (вул. Є. Лисенка), Мар’янівка ( Молодіжна), Журавка (Краєвидна) та Іскрене (Привокзальна).

25 числа з 8:00 до 17:00 без електрики залишаться вул. Ягідна, Злагоди, Івана Гончара, Іванівська, Заводська, Головацького, Низова, Соборна, Привокзальна, Івана Носача та провулок Івана Носача, а також Лебединська 140 у Шполі. У селі Лебедин відключать вулицю Зоряна.

26 числа відключення торкнуться с. Лебедин на вулицях Центральна та Лип’янська, включно з магазином «Вітряк».

27 числа з 8:00 до 15:00 електрику вимкнуть на: Спортмайдан, Тарасова, Нескорених, Сонячна, Героїв Крут та Соборна (район ринку) у Шполі. Також без електроенергії залишаться низка магазинів, сервісів і підприємств, зокрема магазини «Левада», «Спокуса», пилорама Степового, СТО «ЕлектроАвто», заправка «Петрол-Октан», бар «Селена», СТО Лопатіна, СТО «У Борисовича», «Хата на тата», магазин-СТО «Люкс шини».

Окрім того: перукарня біля залізничного вокзалу, відділення «Нова пошта» №1, а також магазини «Монтажник», «Бензофарт», «Тортинка», «Продукти», «Їжа свіжа», «Обнова», «М’ясо», «Достаток», «Галя Балувана» та майстерня з ремонту одягу.

Графіки відключення світла на тиждень 23-29 червня у Черкаській області є тимчасовими заходами для проведення технічних робіт, спрямованих на покращення функціонування електромереж.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО: в Дніпропетровські області можна подати заявку на виплату, куди звертатись.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі: де українці можуть знайти підтримку.