Графики отключения света на неделю 23-29 июня в Черкасской области являются временными мерами по проведению технических работ.

Шполянский филиал ПАО «Черкассыоблэнерго» сообщает о графиках отключения света на неделю 23-29 июня в Черкасской области, передает Politeka.

23 июня с 08:00 до 17:00 света не будет в селе Лебедин по ул. Лесная и Садовая, а также в селе Топильное (хозяйство). На следующий день, 24 июня, отключения коснутся улиц Гоголя и Лесной в Лебедине.

Но в городе Шпола – улиц Добровольцев, Каландирца, Степана Бена, Короленко, Шевченко, Рыльского, Дарьевской, Днепровской, Лебединской и Европейской. Кроме этого, электроснабжение будет прекращено в селах Сигнаевка (ул. Шевченко), Васильков (ул. Е. Лысенко), Марьяновка (Молодежная), Журавка (Пейзажная) и Искрене (Привокзальная).

25 числа с 8:00 до 17:00 без электричества останутся ул. Ягодная, Согласия, Ивана Гончара, Ивановская, Заводская, Головацкого, Низова, Соборная, Привокзальная, Ивана Носача и переулок Ивана Носача, а также Лебединская 140 в Шполе. В селе Лебедин отключат улицу Зоряна.

26 числа отключения коснутся с. Лебедин на улицах Центральная и Липянская, включая магазин «Ветряк».

27 числа с 8:00 до 15:00 электричество отключат на: Спортмайдан, Тарасова, Непокоренных, Солнечная, Героев Крут и Соборная (район рынка) в Шполе. Также без электроэнергии останутся ряд магазинов, сервисов и предприятий, в частности магазины «Левада», «Искушение», пилорама Степного, СТО «ЭлектроАвто», заправка «Петрол-Октан», бар «Селена», СТО Лопатина, СТО «У Борисовича», «Дом на папу», «Дом на папу».

Кроме того: парикмахерская возле железнодорожного вокзала, отделения «Новая почта» №1, а также магазины «Монтажник», «Бензофарт», «Тортинка», «Продукты», «Еда свежая», «Обновленная», «Мясо», «Достаток», «Галя Балувана» и мастер.

Графики отключения света на неделю 23-29 июня в Черкасской области являются временными мерами по проведению технических работ, направленных на улучшение функционирования электросетей.

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