График отключения света в Черкасской области формируется с учетом технического состояния электросетей и потребностей в проведении ремонтно-профилактических работ.

В рамках графика отключения света в Черкасской области, Каменский РЭС сообщает жителям города Каменка о проведении плановых работ на электросетях, сообщает Politeka.

Работы продлятся в несколько этапов — с 27 июня по 1 июля 2025 года, охватывая разные улицы города.

27 июня 2025 с 08:00 до 15:00 электроэнергии не будет на улицах:

Владимира Ивасюка (д. №1–64),

Защитников Украины (д. №1–11, 41, 43, 47–72),

1-й пер. Непокоренной нации

также обесточены Дом советов и Дом творчества .

30 июня 2025 с 08:00 до 15:00 планируется отключение на улицах:

Николая Лысенко (д. №2–72),

Победы (д. №79–91),

Данила Кононенко (д. №1–44),

Владимира Ивасюка (повторно, №1–64),

Александра Весеннего (д. №3–36).

1 июля 2025 обесточивание будет разделено на две части:

с 08:00 до 12:00 - улица Черкасская ,

с 13:00 до 16:00 - улица Садовая .

Причиной отключения являются регламентные работы на сетях, которые проводятся с целью модернизации и обеспечения стабильной подачи электроэнергии в будущем. Жителям следует заранее подготовиться, особенно тем, кто зависит от электроприборов в работе, лечении или уходе за детьми и пожилыми людьми.

Также призываем жителей помочь распространить эту информацию среди соседей и особенно среди пожилых людей, которые могут не иметь доступа к интернету или соцсетям. При необходимости дополнительную информацию можно получить непосредственно в Каменском РЭСе.

График отключения света в Черкасской области формируется с учетом технического состояния электросетей.

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