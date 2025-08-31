У Полтаві для пенсіонерів є різноманітні варіанти роботи, де можна отримувати від 20 до 30 тисяч гривень на місяць.

На популярних українських платформах із пошуку роботи можна знайти достатньо багато вакансій у Полтаві, які підійдуть пенсіонерам, повідомляє Politeka.

Для тих пенсіонерів у Полтаві, які мають водійське посвідчення та досвід водіння від 1 року, може підійти робота водієм таксі на власному авто або на авто компанії. Заробітна плата може становити від 30 тисяч гривень, ремонт та ТО забезпечує компанія. Особливо вітається досвід у сфері таксі-перевезень та знання районів міста.

Крім того, популярні сервіси доставки шукають курʼєрів та курʼєрок – як піших, так і на вело-, мото- чи автотранспорті. Така робота може приносити до 35 тисяч гривень на місяць, при цьому виплати відбуваються щодня чи щотижня. Графік гнучкий, а під час виконання замовлень курʼєрам забезпечують страхування, пише Politeka.

Також різні компанії в місті шукають вантажників-комплектувальників. Зарплату пропонують приблизно 20 тис. грн. В обовʼязки, залежно від конкретної вакансії, може входити приймання товару на склад через ваги, пакування згідно замовлень, відвантаження, прибирання складу тощо.

Також пенсіонерів у Полтаві готові взяти на посаду швеї з заробітною платою від 20 до 30 тис. грн. У команді можуть навчити всім тонкощам, але бажано мати відповідний досвід від одного року.

