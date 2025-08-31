Українці, які через війну залишили свої домівки, мають можливість отримати безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області.

Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області за умови, що громадяни стануть на квартирний облік у новій громаді, повідомляє Politeka.

Помешкання може надаватися тимчасово або назавжди з правом подальшої приватизації. Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області доступне через кілька видів квартирного обліку.

Перший з них стосується громадян, які потребують даху над головою для тимчасового проживання. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати соціальні квартири з комунального фонду тієї громади, де вони зареєстровані у Єдиній базі даних ВПО.

Дім надається строком до одного року з можливістю продовження. Це право мають усі ВПО, які не володіють власною житловою площею або мають її менше за встановлені норми. Винятком є будинок чи квартира, що розташовані на окупованих територіях чи у зонах бойових дій.

У такому випадку громадяни також можуть претендувати на місце у черзі. Умови передбачають сплату лише за комунальні послуги. Перевага надається багатодітним сім’ям, родинам із дітьми, вагітним жінкам, людям з інвалідністю та особам похилого віку, чиї домівки втрачено або зруйновано війною.

Другий вид обліку стосується тих, хто потребує поліпшення умов. У такому випадку пропонують приміщення у державному та громадському фонді у безстрокове користування. Згодом їх можна приватизувати.

Ця прогррама направлена на УБД, людей з інвалідністю, членів родин загиблих військових та ветеранів, а також дітей-сирот та тих, які позбавлені батьківського піклування і досягли 16 років.

Третій варіант безкоштовного житла для переселенців у Полтавській області передбачає соціальний квартирний облік. ВПО можуть укласти договір найму і користуватися приміщенням з фонду соціального призначення.

Джерело: Вільне радіо

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.