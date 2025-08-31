Украинцы, которые из-за войны покинули свои дома, имеют возможность получить бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области.

Бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области при условии, что граждане станут на квартирный учет в новой общине, сообщает Politeka.

Помещение может предоставляться временно или навсегда с правом дальнейшей приватизации. Бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области доступно через несколько видов квартирного учета.

Первый из них касается граждан, нуждающихся в крыше над головой для временного проживания. Внутри перемещенные лица могут получить социальные квартиры из коммунального фонда того общества, где они зарегистрированы в Единой базе данных ВПЛ.

Дом предоставляется на срок до одного года с возможностью продления. Это право имеют все ВПЛ, которые не обладают собственной жилой площадью или имеют ее меньше установленных норм. Исключение составляет дом или квартира, расположенные на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

В таком случае граждане могут претендовать на место в очереди. Условия предусматривают оплату только за коммунальные услуги. Предпочтение отдается многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, людям с инвалидностью и пожилым людям, чьи дома потеряны или разрушены войной.

Второй вид учета касается нуждающихся в улучшении условий. В этом случае предлагают помещения в государственном и общественном фонде в бессрочное пользование. Впоследствии их можно приватизировать.

Эта программа направлена ​​на УБД, людей с инвалидностью, членов семей погибших военных и ветеранов, а также детей-сирот и тех, которые лишены родительской опеки и достигли 16 лет.

Третий вариант бесплатного жилья для переселенцев в Полтавской области подразумевает социальный квартирный учет. ВПЛ могут заключить договор найма и пользоваться помещением из фонда социального назначения.

Источник: Свободное радио

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.