В Полтаве для пенсионеров есть разные варианты работы, где можно получать от 20 до 30 тысяч гривен в месяц.

На популярных украинских платформах по поиску работы можно найти достаточно много вакансий в Полтаве, которые подойдут пенсионерам, сообщает Politeka.

Для тех пенсионеров в Полтаве, которые имеют водительские права и опыт вождения от 1 года, может подойти работа водителем такси на собственном авто или на авто компании. Заработная плата может составлять от 30 тысяч гривен, ремонт и ТО обеспечивает компания. Особенно приветствуется опыт в области такси-перевозок и знание районов города.

Кроме того, популярные сервисы доставки ищут курьеров и курьерок – как пеших, так и на вело-, мото- или автотранспорте. Такая работа может приносить до 35 тысяч гривен в месяц, при этом выплаты производятся ежедневно или еженедельно. График гибкий, а при выполнении заказов курьерам обеспечивают страхование, пишет Politeka.

Также разные компании в городе ищут грузчиков-комплектовщиков. Зарплату предлагают около 20 тыс. грн. В обязанности, в зависимости от конкретной вакансии, может входить прием товара на склад через весы, упаковка согласно заказов, отгрузка, уборка склада и т.д.

Также пенсионеров в Полтаве готовы взять на должность швеи с заработной платой от 20 до 30 тыс. грн. В команде могут научить всем тонкостям, но желательно иметь соответствующий опыт от одного года.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что в столице запланированы длительные ограничения движения.

Также Politeka писала о повышении цен на отопление.

Кроме того, Politeka сообщала прогноз погоды на сентябрь: синоптики призвали готовиться к климатическим неприятностям.