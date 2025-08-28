Гуманітарна допомога у Дніпропетровській області стане в нагоді для пенсіонерів та інших вразливих категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає надання продуктових ваучерів для людей похилого віку та інших категорій населення, які постраждали через війну, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці організації, фонд «Крок з Надією» запустив цю ініціативу, щоб забезпечити адресну підтримку тим, хто зараз найбільше цього потребує, і дати змогу взяти продукти на суму 440 гривень.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає використання ваучерів у магазинах мережі АТБ. Такий формат дозволяє кожному самостійно обирати необхідні продукти, враховуючи власні потреби, харчові звички та дієтичні обмеження.

Проєкт реалізується за участі міжнародних партнерів: Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та мережі супермаркетів АТБ. Саме завдяки їхній участі вдалося організувати адресну підтримку для тих, хто цього потребує.

Щоб отримати ваучер, необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію через чат-бот у Telegram. Реєстрація займає кілька хвилин і включає прості кроки, які зрозумілі навіть тим, хто не дуже звик до технологій.

Під час участі у програмі важливо мати на увазі, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає лише продуктові сертифікати і не охоплює інших видів фінансової підтримки.

При виникненні питань працює гаряча лінія з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00. Телефон для звернень: 063 336 58 29. Проте, перш, ніж телефонувати, перевірте, чи актуальна ще дана інформація на офіційній сторінці фонду.

