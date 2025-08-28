Гуманитарная помощь в Днепропетровской области пригодится для пенсионеров и других уязвимых категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области и предусматривает предоставление продуктовых ваучеров для пожилых людей и других категорий населения, пострадавших в результате войны, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной Фейсбук-странице организации, фонд «Крок з Надією» запустил эту инициативу, чтобы обеспечить адресную поддержку тем, кто сейчас в этом больше нуждается, и дать возможность взять продукты на сумму 440 гривен.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области подразумевает использование ваучеров в магазинах сети АТБ. Такой формат позволяет каждому самостоятельно выбирать необходимые продукты, учитывая свои потребности, пищевые привычки и диетические ограничения.

Проект реализуется с участием международных партнеров: Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и сети супермаркетов АТБ. Именно благодаря их участию удалось организовать адресную поддержку для нуждающихся.

Чтобы получить ваучер, необходимо пройти предварительную онлайн регистрацию через чат-бот в Telegram. Регистрация занимает несколько минут и включает в себя простые шаги, которые понятны даже тем, кто не очень привык к технологиям.

При участии в программе важно иметь в виду, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает только сертификаты продуктов и не охватывает других видов финансовой поддержки.

При возникновении вопросов работает горячая линия с понедельника по четверг с 13:00 до 18:00. Телефон для обращений: 063 336 58 29. Однако, прежде чем звонить, проверьте, актуальна ли еще данная информация на официальной странице фонда.

