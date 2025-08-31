Українці поважного віку можуть отримати спеціальні надбавки та доплати для пенсіонерів в Полтавській області за стаж, повідомляє Politeka.net.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено спеціальну надбавку для громадян, які мають понаднормовий страховий стаж.

Право на такі доплати для пенсіонерів в Полтавській області отримують ті пенсіонери, котрі відпрацювали щонайменше 35 років у випадку чоловіків та 30 років у випадку жінок. Саме цей критерій вважається загальним правилом для більшості громадян, які виходять на заслужений відпочинок.

Водночас існує окрема категорія пенсіонерів, для яких законодавство визначає пом’якшені умови. Йдеться про тих людей, які вийшли на пенсію ще до жовтня 2011 року. Для них межа страхового стажу, що надає право на отримання доплати, є суттєво нижчою: достатньо мати 25 років для чоловіків та 20 років для жінок. Важливою умовою залишається те, що отримати цю доплату можна лише за умови, якщо пенсіонер офіційно не працює та звільнився з місця роботи.

Законодавство визначає й механізм нарахування такої доплати для пенсіонерів в Полтавській області. За кожен повний додатковий рік понаднормового страхового досвіду пенсіонеру виплачується доплата у розмірі одного відсотка від базового розміру його пенсії.

Проте передбачене й певне обмеження: цей один відсоток не може перевищувати одного відсотка від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2025 році розмір прожиткового мінімуму становить 2362 гривні. Це означає, що за кожен додатковий рік страхового досвіду пенсіонер має право на доплату у сумі 23 гривні 61 копійка. Якщо ж у людини є, наприклад, десять років понаднормового стажу, то щомісячна доплата зростатиме вже до 236 гривень 10 копійок.

