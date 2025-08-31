Украинцы преклонного возраста могут получить специальные надбавки и доплаты для пенсионеров в Полтавской области за стаж, сообщает Politeka.net.

Согласно статье 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрена специальная надбавка для граждан, имеющих сверхурочный страховой стаж.

Право на такие доплаты для пенсионеров в Полтавской области получают те украинцы, которые отработали минимум 35 лет в случае мужчин и 30 лет в случае женщин. Именно этот критерий считается общим правилом для большинства граждан, выходящих на заслуженный отдых.

В то же время, существует отдельная категория украинцев, для которых законодательство определяет смягченные условия. Речь идет о тех людях, которые вышли на пенсию еще до октября 2011 года. Для них предел страхового стажа, который дает право на получение надбавки, существенно ниже: достаточно иметь 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Важным условием остается то, что получить эту выплату можно только при условии, что пенсионер официально не работает и уволился с места работы.

Законодательство определяет и механизм начисления такой доплаты для пенсионеров в Полтавской области. За каждый полный дополнительный год сверхурочного страхового опыта выплачивается она в размере одного процента базового размера его пенсии.

Однако предусмотрено и определенное ограничение: этот один процент не может превышать одного процента от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2025 году размер прожиточного минимума составляет 2362 гривны. Это означает, что за каждый дополнительный год страхового опыта у пенсионера есть право на надбавку в сумме 23 гривны 61 копейка. Если у человека есть, например, десять лет сверхурочного стажа, то ежемесячная доплата будет расти уже до 236 гривен 10 копеек.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: с какой неприятностью столкнулись украинцы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на такую важную поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что нужно для поселения.