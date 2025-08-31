Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 1 по 7 вересня обіцяє контрасну пору у перший тиждень осені.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 1 по 7 вересня зробили синоптики та розповіли, які сюрпризи підготували перші дні осені, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 1 по 7 вересня. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 1-ого числа: ранок та день у місті будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +30°C.

У вівторок, 2.09: повітря прогріється до +29°C. Вже вранці небо у місті затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень піде дуже сильний дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.

Середа, 3.09: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Температурні коливання — від +19 до +27°C.

Четвер, 4 вересня: ясна пора триматиметься впевнено, проте увечері небо може затягнути хмарами. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +17…+24°C.

У п’ятницю, 5.09: вранці небо у місті буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без дождів. Температура повітря триматиметься в межах +16…+26°C.

Субота, 6.09: вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Дождів не прогнозується. Температура коливатиметься від +16 до +26°C.

У неділю 7.08: ясно очікується вранці та ввечері, а пізніше небосвід можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Температурні показники — від +15 до +27°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 1 по 7 вересня обіцяє контрасну пору, проте без сильної спеки.

