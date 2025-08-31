Прогноз погоды в Харькове на неделю с 1 по 7 сентября обещает контрас в первую неделю осени.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 1 по 7 сентября устроили синоптики и рассказали, какие сюрпризы подготовили первые дни осени, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 1 по 7 сентября. Начнется все с прохладного времени. В понедельник первого числа: утро и день в городе будут облачными, а вечер обещает ясную погоду. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +30°C.

Во вторник, 2.09: воздух прогреется до +29°C. Уже небо в городе затянется облаками, которые так и не будут исчезать до конца дня. Днем пойдет очень сильный дождь с грозой, однако ближе к вечеру он должен утихнуть.

Среда, 3.09: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру погода снова прояснится. Без осадков. Температурные колебания от +19 до +27°C.

Четверг, 4 сентября: ясное время будет держаться уверенно, однако к вечеру небо может затянуть облаками. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +17…+24°C.

В пятницу, 5:09: утром небо в городе будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без дождей. Температура воздуха будет держаться в пределах +16…+26°C.

Суббота, 6.09: днем ​​облака появятся на небосводе только для того, чтобы до конца суток рассеяться. Дождей не прогнозируется. Температура будет колебаться от +16 до +26°C.

В воскресенье 7.08: ясно ожидается утром и вечером, а позже небосвод могут затянуть облака, но ненадолго. Температурные показатели от +15 до +27°C. Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 1 по 7 сентября обещает контрас, однако без сильной жары.

