Новий графік руху транспорту в Харкові носить лише тимчасовий характер, зміни введено через масштабні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

З 25 по 30 серпня 2025 року введено новий графік руху транспорту в Харкові. Тимчасово припинили пересування трамваї на вулиці Євгена Котляра, на ділянці від вулиці Благовіщенської до вулиці Великої Панасівської. Причиною цього є проведення робіт з асфальтування трамвайної колії, що виконує Департамент будівництва та шляхового господарства міста.

На цей період міська влада організували тимчасові зміни маршрутів руху трамваїв, щоб забезпечити можливість пересування громадського транспорту для мешканців та гостей міста.

Зокрема, трамвай №12 курсує за зміненим маршрутом: розворотне коло «Центральний парк» — вул. Мироносицька — вулиця Миколи Хвильового — вул.Трінклера — проспект Незалежності — узвіз Клочківський — Клочківська — проїзд Рогатинський — провулок Пискунівський — провулок Лосівський — вулиця Велика Панасівська — розворотне коло «Іванівка».

Трамвай №20 також курсує за зміненим маршрутом: розворотне коло «Пр. Перемоги» — проспект Перемоги — вул. Клочківська — проїзд Рогатинський — провулок Пискунівський — провулок Лосівський — вулиця Велика Панасівська — розворотне коло «Іванівка».

Водночас трамвай №1 на період проведення робіт не курсуватиме, а замість нього організовано новий графік руху транспорту в Харкові. Так, буде їздити тимчасовий автобус №1. Автобусний маршрут охоплює ділянку від вулиці Євгена Котляра (майдан Привокзальний) до вулиці Великої Панасівської (розворотне коло трамваїв), забезпечуючи доступність транспорту для всіх пасажирів у зоні перекриття.

На ділянці проведення ремонтних робіт встановлять необхідні тимчасові дорожні знаки та огорожі з сигнальним освітленням, щоб гарантувати безпеку як водіїв, так і пішоходів.

