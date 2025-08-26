Новый график движения транспорта в Харькове носит лишь временный характер, изменения введены из-за масштабных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

С 25 по 30 августа 2025 г. введен новый график движения транспорта в Харькове. Временно прекратили передвижение трамвая на улице Евгения Котляра, на участке от Благовещенской до улицы Большой Афанасьевской. Причиной этого является проведение работ по асфальтированию пути, который выполняет Департамент строительства и дорожного хозяйства города.

В этот период городские власти организовали временные изменения маршрутов движения трамваев, чтобы обеспечить возможность передвижения общественного транспорта для жителей и гостей города.

В частности, трамвай №12 теперь курсирует по измененному маршруту: разворотный круг «Центральный парк» – ул. Мироносицкая улица Николая Хвыльового – ул.Тринклера - проспект Незалежности - спуск Клочковский - Клочковская - проезд Рогатинский - переулок Пискуновский - переулок Лосовский - Большая Афанасьевская - разворотный круг «Ивановка».

Трамвай №20 также курсирует по измененному маршруту: разворотный круг «Пр. Победы» - проспект Перемогы - ул. Клочковская – проезд Рогатинский – переулок Пискуновский – переулок Лосовский – улица Большая Афанасьевская – разворотный круг «Ивановка».

В то же время, трамвай №1 на период проведения работ не курсирует, а вместо него организован новый график движения транспорта в Харькове. Да, будет ездить временный автобус №1. Автобусный маршрут охватывает участок от Евгения Котляра (площадь Привокзальная) до улицы Большой Панасовской (разворотный круг), обеспечивая доступность транспорта для всех пассажиров в зоне перекрытия.

На участке ремонтных работ установят необходимые временные дорожные знаки и ограждения с сигнальным освещением, чтобы обеспечить безопасность как водителей, так и пешеходов.

