Подання нової заяви та декларації на субсидії у Харківській області з 1 вересня є обов’язковим у деяких випадках.

Субсидії у Харківській області з 1 вересня можуть втратити частина українців, крім того деяким літнім людям доведеться подавати повторну заяву, повідомляє Politeka.net.

Такі правила встановлені постановою Кабміну.

До 30 вересня триває автоматичне продовження субсидій на період без опалення. Більшість отримувачів продовжать отримувати державну допомогу без необхідності подання додаткових заяв, за умови, що не змінився склад сім’ї або майновий стан домогосподарства. У разі будь-яких змін про них слід повідомити до Пенсійного фонду протягом 30 днів.

Розмір визначається на основі середнього місячного доходу сім’ї. До нього враховують: зарплати, пенсії, стипендії (крім соціальних для сиріт), соціальні виплати, допомогу по безробіттю, перекази з-за кордону, дивіденди та доходи від оренди чи продажу майна.

Подання заяви та декларації на субсидії у Харківській області з 1 вересня є обов’язковим у наступних випадках:

у домогосподарстві проживають внутрішньо переміщені особи;

житло орендується, і сплачуються комунальні послуги;

фактична кількість проживаючих менша, ніж зазначена у реєстраційних документах;

минулого опалювального сезону субсидія становила 0 грн;

субсидія необхідна для придбання твердого чи рідкого палива або скрапленого газу.

Під час призначення субсидії у Харківській області з 1 вересня, окрім доходу родини, враховуються й інші фактори. Підтримка не надається у разі:

наявності надмірно виплаченої субсидії, яка не повернена;

боргів по аліментах більше ніж за три місяці;

боргів за комунальні послуги понад 680 грн за три місяці;

наявності депозиту понад 100 тис. грн або здійснення покупок на суму понад 100 тис. грн;

наявності дорослого члена родини, який не працює, не навчається і не перебуває на обліку в центрі зайнятості;

наявності автомобіля молодше 5 років або двох і більше транспортних засобів віком до 15 років (мопеди та велосипеди не враховуються).

Крім того, субсидія не призначається, якщо площа житла перевищує 130 кв.м для квартири або 230 кв.м для приватного будинку, за винятком випадків багатодітних сімей.

