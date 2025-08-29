Подача нового заявления и декларации на субсидии в Харьковской области с 1 сентября обязательно в некоторых случаях.

Субсидии в Харьковской области с 1 сентября могут потерять часть украинцев, кроме того, некоторым пожилым людям придется подавать повторное заявление, сообщает Politeka.net.

Такие правила установлены постановлением Кабмина.

До 30 сентября проходит автоматическое продление субсидий на период без отопления. Большинство получателей продолжат получать государственную помощь без необходимости подачи дополнительных заявлений при условии, что не изменился состав семьи или имущественное состояние домохозяйства. В случае каких-либо изменений о них следует уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Размер определяется на основе среднего месячного дохода семьи. К нему учитывают: зарплаты, пенсии, стипендии (кроме социальных для сирот), социальные выплаты, пособие по безработице, переводы из-за границы, дивиденды и доходы от аренды или продажи имущества.

Подача заявления и декларации на субсидии в Харьковской области с 1 сентября обязательна в следующих случаях:

в домохозяйстве проживают внутриперемещенные лица;

жилье арендуется и оплачиваются коммунальные услуги;

фактическое количество проживающих меньше, чем указано в регистрационных документах;

в прошлом отопительном сезоне льгота составляла 0 грн;

субсидия необходима для приобретения твердого или жидкого топлива или сжиженного газа.

При назначении субсидии в Харьковской области с 1 сентября, кроме дохода семьи, учитываются и другие факторы. Поддержка не предоставляется в случае:

наличия чрезмерно выплаченной помощт, которая не возвращена;

долгов по алиментам более чем за три месяца;

долгов за коммунальные услуги свыше 680 грн. за три месяца;

наличия депозита свыше 100 тыс. грн. или совершение покупок на сумму свыше 100 тыс. грн.;

наличия взрослого члена семьи, который не работает, не обучается и не состоит на учете в центре занятости;

наличия автомобиля моложе 5 лет или двух и более транспортных средств в возрасте до 15 лет (мопеды и велосипеды не учитываются).

Кроме того, льгота не назначается, если площадь жилья превышает 130 кв.м для квартиры или 230 кв.м для частного дома, за исключением многодетных семей.

