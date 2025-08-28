З 1 вересня фінансова підтримка продовжує нараховуватися, а розмір виплат для ВПО у Харківській області залишається незмінним.

З початком осені для внутрішньо переміщених осіб залишаються чинними як виплати для ВПО у Харківській області, так і програми з житлової підтримки, пише Politeka.net.

Про це йдеться на Порталі державних послуг.

З 1 вересня фінансова підтримка для внутрішньо переміщених осіб продовжує нараховуватися у звичному обсязі. Розмір виплат для ВПО у Харківській області залишається незмінним: дорослі отримують по 2 000 гривень, а діти та особи з інвалідністю — по 3 000 гривень щомісяця.

Водночас введено більш суворі критерії перевірки для отримувачів допомоги. Переселенці не повинні перебувати за кордоном понад 30 днів, купувати житло чи автомобіль під час отримання виплат, а також мати на депозитах банків понад 100 000 гривень. У разі виявлення порушень фінансова допомога може бути скасована.

Для зручності громадян звертатися за підтримкою тепер можна не лише через застосунок «Дія». Допомога доступна також через:

сервісні центри Пенсійного фонду України;

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та органи місцевого самоврядування;

поштові відправлення до територіального підрозділу Пенсійного фонду.

Особи, які вперше отримують довідку ВПО, повинні зареєструватися через уповноважену особу за місцем проживання або подати онлайн-заявку.

Окрім щомісячних виплат, переселенці можуть отримати компенсацію витрат на оренду житла. Для цього власник житла подає до Пенсійного фонду договір оренди та відповідну заяву. Держава також компенсує податки, пов’язані з орендою. Рішення про надання субсидії ухвалюється протягом 10 днів після подання документів. У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи, наприклад підтвердження законного представництва або рішення суду.

Крім того, держава продовжує фінансувати тимчасове проживання переселенців у приватних домогосподарствах. Власники житла отримують по 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу. Термін дії цієї допомоги становить шість місяців із можливістю продовження після перевірки.

