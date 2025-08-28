С 1 сентября финансовая поддержка продолжает начисляться, а размер выплат для ВПЛ в Харьковской области остается неизменным.

С началом осени для внутренне перемещенных лиц остаются в силе как выплаты для ВПЛ в Харьковской области, так и программы по жилищной поддержке, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в Портале государственных услуг.

С 1 сентября финансовая поддержка для внутренне перемещенных лиц продолжает начисляться в обычном объеме. Размер выплат для ВПЛ в Харьковской области остается неизменным: взрослые получают по 2 000 гривен, а дети и лица с инвалидностью по 3 000 гривен ежемесячно.

В то же время введены более строгие критерии проверки для получателей помощи. Переселенцы не должны находиться за границей более 30 дней, покупать жилье или автомобиль при получении выплат, а также иметь на депозитах банков более 100 000 гривен. В случае выявления нарушений финансовая помощь может быть отменена.

Для удобства граждан обращаться за поддержкой теперь можно не только через приложение «Дія». Помощь доступна также через:

сервисные центры Пенсионного фонда;

центры предоставления административных услуг (ЦНАП) и органы местного самоуправления;

почтовые отправления в территориальное подразделение Пенсионного фонда.

Лица, впервые получающие справку ВПЛ, должны зарегистрироваться через уполномоченное лицо по месту жительства или подать онлайн-заявку.

Кроме ежемесячных выплат, переселенцы могут получить компенсацию расходов по аренде жилья. Для этого владелец жилья представляет в Пенсионный фонд договор аренды и соответствующее заявление. Государство также компенсирует налоги, связанные с арендой. Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 10 дней после подачи документов. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, например, подтверждение законного представительства или решение суда.

Кроме того, государство продолжает финансировать временное проживание переселенцев в частных домохозяйствах. Владельцы жилья получают по 450 гривен в месяц за каждое принятое лицо. Срок действия этого пособия составляет шесть месяцев с возможностью продления после проверки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Харькове: пожилых украинцев зовут работать, где готовы заплатить от 28 тысяч.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Харьковской области: фермеры столкнулись с проблемами.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: где переселенцам искать убежище, полезные советы для украинцев.