Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачають все необхідне для повсякденного харчування, від круп і м’яса до солодощів та кави, повідомляє Politeka.

Як йдеться на Фейсбук-сторінці Департаменту соціальної політики міськради, безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області розподіляються серед тих, хто найбільше цього потребує.

Набори формуються так, щоб підтримати базові потреби літніх людей. Вони включають різні товари тривалого зберігання, готові страви та невеликі смаколики, які додають радості.

За даними департаменту соціальної політики, право на отримання безкоштовних продуктів у Дніпропетровській області мають кілька категорій громадян. Це пенсіонери, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також ті, хто обліковується в місцевих центрах соцслужб.

Для багатьох саме така підтримка стає вагомим підкріпленням до щоденного раціону, адже пенсії часто не покривають усіх витрат. Упродовж минулого року в регіоні було видано понад 10 900 таких наборів, а від початку цього року вже роздали більше ніж 8 800. За серпень планувалося видати ще близько 1650 боксів.

Літні люди, які вже отримали підтримку, відгукуються про неї з вдячністю. Вони зазначають, що набори добре продумані, адже включають найнеобхідніше для повсякденного харчування.

У кожній коробці є товари, які дозволяють приготувати повноцінні страви. Одна з отримувачок, яка мешкає у Дніпрі, поділилася, що їй та її родині вистачає одного набору приблизно на три тижні. Жінка розповіла, що найбільше тішаться діти, адже в боксах є і солодощі.

