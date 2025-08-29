Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области подразумевают все необходимое для повседневного питания, от круп и мяса до сладостей и кофе, сообщает Politeka.

Как говорится на Фейсбук-странице Департамента социальной политики горсовета, бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области распределяются среди тех, кто больше в этом нуждается.

Наборы формируются так, чтобы поддержать базовые потребности пожилых людей. Они включают в себя различные товары длительного хранения, готовые блюда и небольшие вкусности, которые придают радости.

По данным департамента социальной политики, право на получение бесплатных продуктов в Днепропетровской области имеет несколько категорий граждан. Это пенсионеры, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, а также учитываемые в местных центрах соцслужб.

Для многих именно такая поддержка становится весомым подкреплением к ежедневному рациону, ведь пенсии часто не покрывают все расходы. За прошедший год в регионе было издано более 10 900 таких наборов, а с начала этого года уже раздали более 8 800. За август планировалось выдать еще около 1650 боксов.

Старики, уже получившие поддержку, отзываются о ней с благодарностью. Они отмечают, что наборы хорошо продуманы, ведь включают в себя самое необходимое для повседневного питания.

В каждой коробке есть товары, позволяющие приготовить полноценные блюда. Одна из получательниц, проживающая в Днепре, поделилась, что ей и ее семье хватает одного набора примерно на три недели. Женщина рассказала, что больше всего радуются дети, ведь в боксах есть и сладости.

