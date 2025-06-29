Мешканців просять заздалегідь підготуватись до графіка відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня в Кіровоградській області.

Устинівська селищна рада інформує мешканців про проведення планових робіт, які передбачають графіки відключення світла на тиждень 30 червня по 6 липня в Кіровоградській області, передає Politeka.

Ці заходи є необхідними для покращення стану електромереж та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

3 липня 2025 року з 08:00 до 17:00

с. Інгульське, відключення електроенергії на вулицях:

Берегова : буд. 39, 41, 44–47, 49, 51, 53–56

Бобринецька : буд. 1–6, 8–10

Миру : буд. 1, 3, 6, 8, 10, 14

Набережна: буд. 50, 57

4 липня 2025 року з 08:00 до 17:00

с. Мальчевське, відключення електроенергії на вулицях:

Б. Хмельницького : буд. 1, 3, 10, 13

М. Грушевського : буд. 1–2, 5–6

Набережна : буд. 1–2, 4, 6–7, 12, 14–16, 18–19

Соборності : буд. 1, 3, 5–6, 8, 10, 12, 16, 19

Шевченка: буд. 1, 7, 7Б, 12–14, 16, 18–19, 21–23, 25–26, 28–30, 32–33, 35–36, 39–40, 42–43

с. Медове:

вул. Лесі Українки : буд. 8, 13, 16, 25, 28

Хутор

Центральна: буд. 6, 38

Знеструмлення триватимуть орієнтовно з 08:00 до 17:00, залежно від складності запланованих технічних робіт.

Мешканців просять заздалегідь підготуватись до графіка відключення світла на тиждень 30 червня по 6 липня в Кіровоградській області: зарядити мобільні пристрої, мати запас води та обмежити використання електроприладів. У разі змін або додаткової інформації оновлення з'являтимуться на офіційному сайті селищної ради.

У разі виникнення аварійних ситуацій або додаткових питань рекомендуємо місцевим жителям звертатися до місцевих районним електричних мереж або Устинівської селищної ради.

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