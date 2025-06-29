Жителей просят заранее подготовиться к графику отключения света в неделю с 30 июня по 6 июля в Кировоградской области.

Устиновский поссовет информирует жителей о проведении плановых работ, которые предусматривают графики отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Кировоградской области, передает Politeka.

Эти меры необходимы для улучшения состояния электросетей и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

3 июля 2025 с 08:00 до 17:00

с. Ингульское , отключение электроэнергии на улицах:

Береговая : дом. 39, 41, 44–47, 49, 51, 53–56

Бобринецкая : д. 1-6, 8-10

Миру : Был. 1, 3, 6, 8, 10, 14

Набережная : дом. 50, 57

4 июля 2025 с 08:00 до 17:00

с. Мальчевское , отключение электроэнергии на улицах:

Б. Хмельницкого : дом. 1, 3, 10, 13

М. Грушевского : дом. 1–2, 5–6

Набережная : д. 1–2, 4, 6–7, 12, 14–16, 18–19

Соборности : д. 1, 3, 5–6, 8, 10, 12, 16, 19

Шевченко : дом. 1, 7, 7Б, 12–14, 16, 18–19, 21–23, 25–26, 28–30, 32–33, 35–36, 39–40, 42–43

село Медовое :

ул. Леси Украинки : дом. 8, 13, 16, 25, 28

Хутор

Центральная : дом. 6, 38

Обесточение будет продолжаться ориентировочно с 08:00 до 17:00 в зависимости от сложности запланированных технических работ.

Жителей просят заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Кировоградской области: зарядить мобильные устройства, запас воды и ограничить использование электроприборов. В случае изменений или дополнительной информации обновления будут появляться на официальном сайте поселкового совета.

В случае возникновения аварийных ситуаций или дополнительных вопросов рекомендуем местным жителям обращаться в местные районные электрические сети или Устиновский поселковый совет.

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