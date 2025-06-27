Дефіцит продуктів у Сумській області може стати реальністю вже найближчими місяцями.

Дефіцит продуктів у Сумській області може загостритись уже восени через загрозу зникнення з полиць одного з найпопулярніших товарів, повідомляє Politeka.

Це стосується натурального меду.

У 2025 році в Україні прогнозують падіння врожаю меду до третини від минулорічного обсягу, а ціни можуть зрости на 40–60%. Причини – масова загибель бджіл, пізні заморозки, сильні дощі з градом та тривала посуха.

Як повідомив засновник пасіки "Пасіка 21" Сергій Шаронін, ситуація на ринку вже називається катастрофічною. Весна 2025 року видалася вкрай несприятливою: бджоли слабко перезимували, акація не змогла дати нектар через холоди, а потім рясні зливи знищили залишки урожаю.

Надії на другий медозбір також мінімальні – посуха на Півдні та в Центрі країни знищує посіви соняшнику, основного джерела нектару.

Проблеми спостерігаються не лише в Україні, але й у Європі та США. У Східній Європі перший збір меду взагалі не відбувся, а в США бджоли масово гинуть через хімікати та зміну клімату.

Найбільше подорожчає органічний продукт, а через скорочення внутрішнього виробництва очікується збільшення імпорту з Азії. У такій ситуації дефіцит продуктів у Сумській області може стати реальністю вже найближчими місяцями.

До слова, дефіцит продуктів торкнувся також і Дніпропетровської області. Цього року він вдарив не лише по фруктах, овочах чи злаках. У зоні ризику опинився мед, який раніше можна було знайти чи не в кожному домі. Вітчизняне бджільництво переживає важкий сезон, і все більше пасічників говорять про провал.

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