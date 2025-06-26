Графік відключення світла у Сумській області регулярно оновлюється, тому жителям варто стежити за оголошеннями на офіційних сайтах або сторінках своїх громад.

Графік відключення світла у Сумській області оприлюднило Акціонерне товариство "Сумиобленерго", повідомляє Politeka.

Згідно з офіційним повідомленням, у понеділок, 1 липня 2025 року, в селищі міського типу Недригайлів, що входить до складу Недригайлівської громади Роменського району, заплановане тимчасове припинення електропостачання за кількома адресами. Світла не буде з 8 години ранку до 16 години дня у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на обладнанні трансформаторної підстанції.

Без електроенергії залишаться будинки на вулиці Сумська за номерами: 33А, 67, 69, 73/1, 73/2, 73/4, 75 та 77. Роботи проводитимуться бригадою Акціонерне товариство "Сумиобленерго" у рамках регламентного технічного обслуговування обладнання – підстанцій, розподільчих пристроїв та трансформаторів.

Мешканців просять поставитися з розумінням до ситуації, адже проведення технічних робіт є необхідною умовою стабільної та безпечної подачі електроенергії в майбутньому.

Енергетики приносять вибачення за можливі тимчасові незручності та рекомендують заздалегідь підготуватися: зарядити необхідні пристрої, запастися водою та перевірити роботу аварійного освітлення чи генераторів, якщо такі є.

Графік відключення світла у Сумській області регулярно оновлюється, тому жителям варто стежити за оголошеннями на офіційних сайтах або сторінках своїх громад, аби бути в курсі запланованованого. Така профілактика дозволяє запобігти аварійним ситуаціям у майбутньому та підвищити якість електропостачання для всіх споживачів регіону.

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