График отключения света в Сумской области регулярно обновляется, поэтому жителям следует следить за объявлениями на официальных сайтах или страницах своих общин.

График отключения света в Сумской области обнародовало Акционерное общество "Сумыоблэнерго", сообщает Politeka.

Согласно официальному сообщению , в понедельник, 1 июля 2025 года, в поселке городского типа Недригайлов, входящем в состав Недригайловской общины Роменского района, запланировано временное прекращение электроснабжения по нескольким адресам. Света не будет с 8 часов утра до 16 часов дня в связи с выполнением ремонтных работ на оборудовании трансформаторной подстанции.

Без электричества останутся дома по улице Сумской под номерами: 33А, 67, 69, 73/1, 73/2, 73/4, 75 и 77. Работы будут проводиться бригадой Акционерного общества «Сумыоблэнерго» в рамках планового обслуживания оборудования — подстанций, распределительных устройств и трансформаторов.

Жителей просят отнестись с пониманием к ситуации, ведь проведение технических работ является необходимым условием стабильной и безопасной подачи электроэнергии в будущем.

Энергетики приносят извинения за возможные временные неудобства и рекомендуют заранее подготовиться: зарядить необходимые устройства, запастись водой и проверить работу аварийного освещения или генераторов, если таковые имеются.

График отключения света в Сумской области регулярно обновляется, поэтому местным жителям следует следить за объявлениями на официальных сайтах или страницах своих общин, чтобы быть в курсе запланированного. Такая профилактика позволяет предотвратить аварийные ситуации в будущем и повысить качество электроснабжения для всех потребителей региона.

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