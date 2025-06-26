У Сумській області продовжують надавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, тож розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області організовані з урахуванням реальних потреб людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

У гуманітарних штабах працюють щодня, щоб жителі нашого регіону, зокрема переселенці та літні люди, могли отримати їжу.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області доступні завдяки роботі Першого місцевого гуманітарного штабу. Саме сюди щотижня звертаються сотні людей у пошуках підтримки. Видача продовольчих наборів відбувається за чітко визначеним графіком.

У вівторок і п’ятницю формують списки, в які вносять усіх, хто звернувся. Далі ці заявки опрацьовують, збирають пакунки, телефонують кожному й запрошують прийти за допомогою. Усе організовано з урахуванням того, що ситуація в країні залишається складною, а людей, які потребують допомоги, не меншає.

Основна вимога до тих, хто потребує підтримки — бути присутнім особисто в день, коли формують список. Видають обмежену кількість талонів, тому краще приходити зранку. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати раз на два тижні.

Гуманітарна підтримка охоплює найвразливіші категорії. До них належать переселенці, жінки з дітьми, літні люди, особи з інвалідністю, багатодітні родини, а також малозабезпечені. Щоб записатися, варто зателефонувати або прийти особисто. Штаб працює за адресою вул. Воскресенська, 16 з дев’ятої ранку до третьої дня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: декілька категорій громадян можуть розраховувати на виплати.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області: перелік критеріїв, якими мають відповідати українці.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для людей з інвалідністю у Запоріжжі: українцям гарантовано низку виплат, озвучено важливі нюанси.