В Сумской области продолжают предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, так что рассказываем об этом подробнее.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области организованы с учетом реальных потребностей людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

В гуманитарных штабах работают каждый день, чтобы жители нашего региона, в том числе переселенцы и пожилые люди, могли получить еду.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области доступны благодаря работе Первого местного гуманитарного штаба. Именно сюда еженедельно обращаются сотни людей в поисках поддержки. Выдача продовольственных наборов производится по четко определенному графику.

Во вторник и пятницу формируют списки, в которые вносят всех обратившихся. Далее эти заявки прорабатывают, собирают пакеты, звонят по телефону каждому и приглашают прийти за помощью. Все организовано с учетом того, что ситуация в стране остается сложной, а нуждающихся в помощи не уменьшается.

Основное требование к нуждающимся в поддержке — присутствовать лично в день, когда формируют список. Выдают ограниченное количество талонов, поэтому лучше приходить с утра. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области можно получить раз в две недели.

Гуманитарная поддержка включает самые уязвимые категории. К ним относятся переселенцы, женщины с детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью, многодетные семьи, а также малоимущие. Чтобы записаться, стоит позвонить по телефону или прийти лично. Штаб работает по адресу ул. Воскресенская, 16 с девяти утра до третьего дня.

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